Космонавт Анна Кикина возьмёт на МКС Городовичка — символ Новосибирска

Анна Кикина возьмет в космос Городовичка. Фото: Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина.

Космонавт из Новосибирска Анна Кикина готовится к предстоящему осенью 2022 года полёту в космос. На станцию она хочет взять главный символ Новосибирска.

— Обязательно возьму в полёт символ нашего города, моего родного Новосибирска, — Городовичка. Это маленькая игрушечка, — рассказала Анна в сюжете телеканала «РенТВ».

Анна Кикина — единственная женщина в российском отряде космонавтов. Осенью она первой в России полетит полетит на МКС на корабле Илона Маска SpaceX Crew Dragon. На борту будет непривычная обстановка — только иностранцы.

Напомним, ранее КП-Новосибирск поговорила с Анной Кикиной о мечтах, обучении и инопланетянах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Высушенный борщ, полотенце вместо душа и 110 кило одежды: как готовится к полету на орбиту единственная в России женщина-космонавт

Роскосмос объявил, что в 2022 году на МКС отправится Анна Кикина. Как девушка стала космонавтом и чему учится перед миссией на орбиту - в интервью «Комсомолке» (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер