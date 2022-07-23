«Спилили весь лес»: жители Новосибирска пожаловались на вырубку деревьев на улице Мясниковой

Участок, где спилили лес, готовят под строительство торгового центра.Фото: «АСТ-54».
Жители улицы Мясниковой в Новосибирске пожаловались на спиленный лес на участке, который готовят под строительство торгового центра.
— У нас на Мясниковой, 10 по-тихому накануне приехали пилить пару аварийных деревьев, но спилили весь лес. Место готовится под строительство ТЦ. Написаны заявления, а толку нет. Каждый день что-то делается теперь на пустыре, — рассказали новосибирцы в группе «АСТ-54».
После этого жители вызвали участкового, но результата это не принесло.
В полиции прокомментировали ситуацию:
— По факту поступивших обращений был выезд по заявке. Участковые уполномоченные установили, что данная деятельность осуществлялась в рамках разрешительной документации, — сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.
Напомним, ранее жителей Ордынском районе шокировала глобальная вырубка леса, из-за которой зона отдыха превратилась в пустырь.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новосибирцев шокировала глобальная вырубка леса в Ордынском районе
Из-за срубленных сосен зона отдыха превратилась в пустырь (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер