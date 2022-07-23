«Спилили весь лес»: жители Новосибирска пожаловались на вырубку деревьев на улице Мясниковой

Участок, где спилили лес, готовят под строительство торгового центра.Фото: «АСТ-54».

Жители улицы Мясниковой в Новосибирске пожаловались на спиленный лес на участке, который готовят под строительство торгового центра.

— У нас на Мясниковой, 10 по-тихому накануне приехали пилить пару аварийных деревьев, но спилили весь лес. Место готовится под строительство ТЦ. Написаны заявления, а толку нет. Каждый день что-то делается теперь на пустыре, — рассказали новосибирцы в группе «АСТ-54».

После этого жители вызвали участкового, но результата это не принесло.

В полиции прокомментировали ситуацию:

— По факту поступивших обращений был выезд по заявке. Участковые уполномоченные установили, что данная деятельность осуществлялась в рамках разрешительной документации, — сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, ранее жителей Ордынском районе шокировала глобальная вырубка леса, из-за которой зона отдыха превратилась в пустырь.

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