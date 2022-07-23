Бездомный мужчина в Новосибирске украл из ларька смартфон, чтобы перепродать

Украденный телефон мужчина перепродал, а деньги потратил на себя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

38-летний бездомный мужчина из Новосибирска украл из киоска мобильный телефон за 6,5 тысяч рублей. Он взял телефон у продавца, якобы чтобы купить, но сразу же убежал. Спустя месяц полиция задержала подозреваемого.

— Происшествие случилось 20 июня. Полицейские установили, что злоумышленник продал мобильный телефон, а денежные средства потратил на личные нужды. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Фигуранта заключили под стражу. Проводится дальнейшее расследование.

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