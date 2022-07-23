«А если бы там шли люди?»: в Новосибирске с крыши пятиэтажки скидывали стройматериалы

Огораживающей ленты рядом с домом не было. Фото: кадры из видео.
Жительница улицы Петухова Наталья Ельчина в Новосибирске пожаловалась на рабочих, которые днем бросали стройматериалы с крыши пятиэтажного дома. Женщина сняла ролик, на котором видно, что огораживающих лент рядом нет.
— А ведь з подъезда в любой момент могли выйти люди. Они и раньше не соблюдали технику безопасности, когда строили крышу в июне, сбрасывали все на асфальт, тогда обломки чуть не задели детей, играющих в песочнице, — рассказала Наталья.
В соцсетях, где женщина выложила ролик, пользователи написали, что лента возле дома все же появляется, правда, ее регулярно срывают.
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