В Новосибирской области пропал 63-летний бородатый мужчина в вязаной кофте

Мужчина ушел из соцучреждения, где жил. Фото: Лиза Алерт.

В Новосибирской области пропал 63-летний Григорий Погодаев. О его местоположении ничего неизвестно с 10 июля. По словам волонтеров, мужчина нуждается в медпомощи.

— Мужчина проживал в Искитимском районе, в социальном учреждении. На данный момент пытаемся установить его родственников, пока безрезультатно. Есть у него серьезные проблемы с памятью, страдает синдромом собирательства. В очередной раз после прогулки он принес много всего, нянечки это выкинули. Мужчина обиделся и ушел. Некоторое время сидел на лавочке у ворот, думали, что скоро вернется, но в итоге мужчина ушел в неизвестном направлении. Сообщили нам о пропаже только вчера, — рассказала КП-Новосибирск Алеся Яблонских.

Приметы пропавшего: рост 165 см, худощавое телосложение, седые волосы и карие глаза, носит усы и бороду. Был в вязаной кофте в серо-черную полоску, черных спортивных штанах и черных кроссовках. С собой захватил черную сумку.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Григорий или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112

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