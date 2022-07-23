«Новоколледж» стал первым резидентом легендарной башни на Маркса в Новосибирске

«Новоколледж» стал первым резидентом башни на Маркса. Фото: соцсети.

Учебное заведение «Новоколледж»стало первым резидентом известной водонапорной башни на Маркса в Новосибирске, которую планируют превратить в культурное пространство. Об этом сообщил руководитель учебного заведения Сергей Чернышов.

— Я полагаю, что современный колледж должен существовать именно в такой среде. Поэтому с сентября Левобережное отделение будет работать в этом прекрасном объекте культурного наследия, где мы займем два верхних уровня. Станем, так сказать, пионерами этого пространства. Кроме того, видимо это будет первый колледж, корпус которого в сечении имеет круг, — рассказал на своей странице в соцсетях Сергей Чернышов.

Башня —знаковый объект для всего Новосибирска. Сначала ее возвели для водоснабжения соседних полей, в 90-е она стала штаб-квартирой НТН. Новые собственники появились у Башни в начале 2022 года, и теперь она должна стать культурным объектом левого берега Новосибирска.

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