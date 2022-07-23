С купола новосибирского оперного театра сняли декоративную «чешую»

С купола театра частично сняли покрытие. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске сняли часть покрытия с купола оперного театра. Это необходимо для того, чтобы обновить декоративные «чешуйки».

— Идет плановая реконструкция покрытия, работы длятся уже три недели. Такой ремонт делают регулярно. Покрытие купола несет на себе всю нагрузку, ее обдувает ветер, оседает на ней пыль. Сейчас его освежат, и оно снова приобретет прежний блеск, — сообщил КП-Новосибирск заместитель генерального директора по связям с общественностью НОВАТа Александр Савин.

Напомним, ранее стало известно, что кровлю НОВАТа отремонтируют за 1,1 миллиарда рублей. Сроки окончания работ пока неизвестны.

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