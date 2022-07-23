«На уши подняла полрайона»: неадекватную женщину задержали после ДТП на улице Высоцкого в Новосибирске

На сибирячку составили два административных протокола. Фото: кадры из видео / АСТ-54.

В районе МЖК на улице Высоцкого в Новосибирске водительница авто помешала спать жителям района. Очевидцы рассказали, что женщина влетела на машине в канаву, а потом долго пыталась оттуда выехать.

— Она безрезультатно давила на газ до отсечки. Потом, видимо, от обиды еще минут на десять вдавила автомобильный сигнал. На уши подняла полрайона. С улицы было слышно, как дети во всем доме плачут, напугались все, — сообщили в группе «АСТ-54».

В ГИБДД прокомментировали ситуацию:

— Около 2.00 в Дежурную часть полка ДПС ГИБДД по городу Новосибирску поступила информация о нарушениях ПДД водителем автомобиля Mazda Demio на территории Октябрьского района. Для проверки информации был направлен экипаж ДПС. За рулём автомобиля находилась 37-летняя женщина, которая вела себя неадекватно, в том числе по отношению к сотрудникам Госавтоинспекции и их законным требованиям. От прохождения медицинского освидетельствования гражданка отказалась.

В отношении водителя составили административные протоколы по ч.1 ст.12.26, ч.1 ст 19.3. КоАП РФ. Женщину доставили в отдел полиции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер