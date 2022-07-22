В Алтайском крае зафиксирован первый в 2022 году случай бешенства

В Алтайском крае в 2022 году зарегистрирован первый случай бешенства среди животных.
Фото: Иван ВИСЛОВ
В Алтайском крае в 2022 году зарегистрирован первый случай бешенства среди животных. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
— Выявили его в Заринском районе у козы. Отмечается, что случаи заболевания бешенством, как среди домашних, так и диких животных, в регионе фиксируют ежегодно, — цитирует ведомство издание «Толк».
Примечательно, что за первое полугодие 2022 в Алтайском крае более 1, 6 тысячи человек были укушены, поцарапаны или ослюнявлены животными. При этом бешенством никто из них не заразился. Более того, подобных случаев в регионе не было зафиксировано уже более 15 лет.
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