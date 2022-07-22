Жительница Новосибирска ищет хозяев пса, который катался на автобусе

Пес забрался в автобус в Первомайском районе и проехал несколько остановок. Фото: Елена Фатчева

Жительница Новосибисрка Елена Фатчева ищет хозяев пса, который прокатился в автобусе по Первомайскому району. У себя оставить животное сибирячка не может, но и бросить на улице — тоже.

— Пес утром 22 июля залез в автобус на остановке Матвеевка и доехал где-то до поселка Мирный. На нем красно-бордовый ошейник, но никаких контактов там нет. Сам пес добрый, контактный, видно, что домашний, — рассказала сибирячка КП-Новосибирск.

Пока что пес находится у Елены, но оставить его себе на совсем она не может. И поэтому не теряет надежду найти хозяев животного. Если вам знакома эта собака или вы знаете, кому она принадлежит, сообщите об этом Елене.

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