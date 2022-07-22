В Новосибирске в массовом ДТП на улице «Звездной» пострадал водитель «Тойоты»

В Первомайском районе Новосибирска случилось массовое ДТП. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"
В Первомайском районе Новосибирска случилось массовое ДТП. Авария с участием четырех автомобилей произошла вечером в пятницу, 22 июля.
— В 21:20 у дома № 7а по улице Звездной произошло столкновение четырёх автомобилей «Мерседес», «Лексус рх-350», «Тойота Спасио» и «Киа спорт». В результате ДТП, водитель автомобиля «Тойота Спасио» бригадой скорой медицинской помощи доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется, — сообщили в Госавтоинспекции.
На месте произошедшего работали сотрудники ГИБДД. Как удалось установить экипажу ДПС, водитель «Мерседеса» сел за руль, будучи нетрезвым. В отношении него был составлен протокол по части 1 статьи 12. 8 КоАП РФ «Управление автомобилем в состоянии опьянения».
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