Появилось видео с ДТП с автобусом с 33 детьми, опрокинувшемся в Алтайском крае

В ДТП пострадали четверо детей и водитель. Фото: СК по Алтайскому краю

В сети появилось видео с опрокинувшимся автобусом, который вез детей из барнаульской школы олимпийского резерва. В автобусе находилось 33 ребенка и сопровождающий.

— Почти все были пристегнуты. Моя дочь была зафиксирована ремнем и повисла на нем. Только когда вылезала из салона после аварии, немного порезалась осколком стекла, — передает слова отца одной из девочек издание «Толк».

На кадрах видео сначала все спокойно. Дети общаются между собой. В какой-то момент автобус виляет, и школьники вцепляются в поручни. Потом все переворачивается вверх дном.

По сообщению регионального следкома, в результате ДТП травмы получили четверо детей и водитель.

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