Появилось видео, как в Новосибирске на припаркованную «Ладу» сбросили горшок с цветком

В Новосибирске владельцы «Лады Калины» выяснили, кто сбросил на их машину горшок с цветами. Фото: Кадр из видео\ предоставлено Дарьей
В Новосибирске владельцы «Лады Калины» выяснили, кто сбросил на их машину горшок с цветами. Напомним, инцидент произошел 17 июля, в Первомайском районе около дома № 1/8 на улице Одоевского.
— Заявление в полицию мы написали в тот же день. Виновника быстро нашли, дело было передано в ПДН, — рассказала КП-Новосибирск жена владельца пострадавшего автомобиля.
Как оказалось, серьезным ущербом обернулась обычная подростковая шалость. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что несколько ребят зашли в подъезд, сбросили горшок из окна и выбежали наружу.
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