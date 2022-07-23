Погода в Новосибирске на 23 июля 2022 года: сухо и тепло

Сегодня будет так же тепло. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске на 23 июля 2022 года будет облачной, но без дождя. Об этом сообщают синоптики.

— Ночью температура в городе составит +12…+14 градусов, днем — +21…+23. Будет переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью с грозой. Подует западный ветер с порывами 5-10 метров в секунду, местами до 15, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области будет переменная облачность, местами небольшие дожди с грозой и градом, ночью по северо-востоку в отдельных районах умеренные, при грозах — сильные дожди. Ночью и утром местами туманы.

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