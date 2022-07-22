В Новосибирске трамваи вернулись на свои маршруты после ремонта теплотрассы

В Новосибирске несколько трамвайных маршрутов вернулись к своей стандартной схеме движения.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске несколько трамвайных маршрутов вернулись к своей стандартной схеме движения. Об этом сообщили в мэрии города. Ранее она была изменена в связи с ремонтом теплотрассы.
— По улице Котовского с 6 часов 25 июля возобновляется движение трамваев № 8, 15, 18 по двухпутному пути на участке от здания по адресу: улица Котовского, 2 до здания по адресу: Горский микрорайон, 68 (в прямом и обратном направлениях), — рассказали в муниципалитете.
Во время ремонта для трамваев было организовано реверсивное движение.
При этом сейчас в Новосибирске из-за ремонта теплотрассы до 7 августа будет ограничено движение по двум другим улицам — Ольги Жилиной и Некрасова.
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Об этом сообщили в мэрии (подробнее).
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