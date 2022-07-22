Журнал «Сибирские огни» переехал в историческое здание с 119-летней историей

Дом был построен в 1903 году и являлся семейным гнездом семьи купца Рунина. Фото: Ведомости Заксобрания НСО

Журнал «Сибирские огни» переехал в здание-памятник, который принадлежал семье купца Рунина. Здание построили в 1903 году. Оно всего на 19 лет старше журнала, который был основан 21 марта 1922 года. За время своего 100-летнего существования «Сибирские огни» успели пережить не меньше, чем их новый дом.

— Время закрутило молодой журнал в водовороте исторических событий: в 1930-е на его страницах публикуются острые тексты о социалистическом переустройстве Сибири — живём по-новому, братья и сёстры! «Сибирские огни» стали площадкой для высказывания авторов всех возрастов, таких как Исаак Гольдберг, Вячеслав Шишков, Лидия Сейфуллина, Леонид Мартынов, Вивиан Итин, — передает издание «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

В годы ВОВ журнал стал альманахом и отправлялся на фронт несмотря на дефицит бумаги. Тогда в «Сибирских огнях» печатались писатели-фронтовики. Но расцвет журнала пришелся на 60-70-е годы. На его страницах можно было прочесть произведения Валентина Распутина, Антона Иванова и Виктора Астафьева.

Во время перестройки журнал едва не закрылся, но выстоял. Он выходит и сейчас: на сайт выставляются тексты и видеоанонсы, выкладываются фильмы сибирских замечательных кинорежиссёров-документалистов и аудиоинтервью с писателями и поэтами.

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