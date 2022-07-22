В ГИБДД рассказали подробности ДТП на Северном объезде

«Мицубиси» и «Рено» после ДТП перевернулись. Фото: ГИБДД по НСО
В ГИБДД рассказали подробности аварии на Северном объезде. Напомним, ДТП случилось вечером в пятницу, 22 июля. О нем рассказали в соцсетях очевидцы, опубликовав снимки покореженных машин.
— 45-летний водитель автомобиля «Рено Дастер» на 34 километре Северного объезда выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «ШакМан» и автомобилем «Мицубиси Фусо», — сообщили в областном ГИБДД. — «Мицубиси» и «Рено» после ДТП перевернулись.
В ДТП пострадала пассажирка "Мицубиси". Фото: ГИБДД по НСО
В аварии пострадала пассажирка «Мицубиси». Ее доставили в больницу с травмами. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники ГИБДД.
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