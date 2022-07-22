В Новосибирске столкнулись две иномарки

Авария произошла на 1-ом Мочищенском шоссе. Фото: «АСТ-54»

На 1-ом Мочищенском шоссе при въезде в Новосибирск столкнулись Mazda и Subaru. Авария произошла вечером в пятницу, 22 июля, на нерегулируемой «зебре». Фото в сеть выложили очевидцы.

— «Субару» тормозил, чтобы пропустить пешехода и в этот момент его догнала «Мазда», — рассказал подписчик паблика ВКонтакте «АСТ-54».

Судя по фото, «Субару» не пострадал, на заднем бампере не видно каких-либо повреждений. А вот второй автомобиль смял себе капот и разбил фары.

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