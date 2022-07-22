Министр здравоохранения Хальзов посетил бердскую поликлинику, где почти год не работали лифты

Константин Хальзов посетил больницу на улице Островского в Бердске. Фото: Администрация Бердска
Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов посетил поликлинику на улице Островского в Бердске. Местный персонал и посетители жаловались на неработающие уже около десяти месяцев лифты и отсутствие ремонта.
— Главврач Бердской центральной городской больницы Елена Тоцкая рассказала министру здравоохранения региона и главе города Евгению Шестернину о сломанных лифтах, необходимости ремонта кабинетов и планах по переносу отделений, — сообщили в бердской администрации.
В администрации также добавили, что большая часть проблем взрослой поликлиники должна быть решена в ближайшее время за счет дополнительного финансирования.
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