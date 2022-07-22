Новосибирский рыбак поймал вместо щуки утку

По словам рыбака, с уткой все хорошо. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

У рыбака из Новосибирска на приманку вместо щуки клюнула утка. Птица плавала рядом и приняла наживку за настоящую рыбу, схватив ее.

— Наживка с крючками уже под водой была. Утка нырнула, схватила ее и пыталась улететь, — рассказал рыбак.

Мужчина не дал птице улететь, аккуратно подтянул ее и попытался освободить.

— Сложил ей крылья, одной рукой держал, а второй отцеплял. Как освободил сразу отпустил. С уткой все в порядке. Она потом еще рядом со мной плавала и летала, — добавил рыбак.

По его словам, хоть первым уловом и стала утка, рыбалку это не испортило и парочку щук мужчина все же поймал.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер