Новосибирский рыбак поймал вместо щуки утку

По словам рыбака, с уткой все хорошо.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
У рыбака из Новосибирска на приманку вместо щуки клюнула утка. Птица плавала рядом и приняла наживку за настоящую рыбу, схватив ее.
— Наживка с крючками уже под водой была. Утка нырнула, схватила ее и пыталась улететь, — рассказал рыбак.
Мужчина не дал птице улететь, аккуратно подтянул ее и попытался освободить.
— Сложил ей крылья, одной рукой держал, а второй отцеплял. Как освободил сразу отпустил. С уткой все в порядке. Она потом еще рядом со мной плавала и летала, — добавил рыбак.
По его словам, хоть первым уловом и стала утка, рыбалку это не испортило и парочку щук мужчина все же поймал.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер