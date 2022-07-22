В Новосибирской области в 2022 году откроют две тысячи фермерских ярмарок

В Новосибирской области до конца 2022 года планируется провести более двух тысяч фермерских ярмарок. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирской области до конца 2022 года планируется провести более двух тысяч фермерских ярмарок. Об этом сообщили в правительстве региона.

— На розничных рынках, ярмарках и в специально отведенных местах местным производителям ежемесячно предоставляется около 4 тысяч торговых мест, — рассказали в правительстве. — В Новосибирской области в 2022 году планируется провести более 2 тысяч ярмарок, в том числе 17 — в сельских районах области.

Много из предстоящих событий, связанных с торговлей, ожидает сибиряков осенью. В их числе — Гастрофестиваль на набережной и Дни ритейла в Сибири.

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