В Новосибирске в 2022 году откроются три новые библиотеки. Фото: телеграмм-канал Анатолия Локтя

В Новосибирске в 2022 году откроются три новые библиотеки — в Первомайском, Октябрьском и Кировском районах. В последнем библиотека откроет свои двери для посетителей уже в сентябре. В пока что в помещениях идет ремонт.

— Сейчас проходит реконструкция помещений, мы делаем это за счет софинансирования из городского бюджета, а наполнение — книги, оборудование — будет закупаться уже на федеральные средства, — сообщил мэр города Анатолий Локоть.

Библиотека имени Н. Н. Носова станет самой крупной в Кировском районе. В перспективе там также планируется открыть театральную студию и оборудовать компьютерный класс. Несмотря на то, что библиотека позиционируется как детская, там также будет предусмотрен раздел для взрослых читателей. Записаться туда сможет любой желающий, филиал будет работать в рамках единого читательского билета. Открытие библиотеки запланировано на 22 сентября 2022 года.

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