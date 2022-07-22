В Новосибирске из-за аварии на теплотрассе ограничат проезд по двум улицам

Движение ограничат до 7 августа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске до 7 августа ограничат движение по улицам Ольги Жилиной и Некрасова. Связано это с ремонтными работами на теплотрассе.

— С 21 июля для проезда закрыта улицы Ольги Жилиной в районе дома №52 по улице Демьяна Бедного. С 22 июля на 3 метра сузят проезжую часть улицы Некрасова в районе дома №73 по улице Ольги Жилиной. Ограничения продлятся до 7 августа, — рассказали в мэрии.

Напомним, что до 1 августа будет частично перекрыт перекрёсток Гусинобродского шоссе и улице Доватора. Сквозной проезд закроют до 25 июля, также будет сужена проезжая часть с нечетной стороны шоссе на 3,5 метра. Работы на перекрестке будут идти в четыре этапа и каждому из них будут соответствовать определенные ограничения для движения транспорта. Однако полностью проезд будет закрыт только в выходные по ночам, чтобы меньше мешать горожанам. Полностью проезд откроют 1 августа.

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