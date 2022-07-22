В Новосибирской области на Северном объезде перевернулась машина

В Новосибирской области на Северном объезде произошло серьезное ДТП. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирской области на Северном объезде произошло серьезное ДТП. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Авария случилась днем в пятницу, 22 июля.

— На месте происшествия работают сотрудники полиции и экипаж скорой помощи, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

Также очевидцы сообщают, что рядом с дорогой на обочине лежит тело человека. На снимках, которые сделали автомобилисты на месте аварии, видно, что один из автомобилей перевернулся на бок — у него сильно повреждена передняя часть.

В Госавтоинспекции по Новосибирской области ДТП пока не прокомментировали. Мы выясняем подробности случившегося.

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