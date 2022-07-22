В Новосибирске 22-летний парень убил коллегу из-за долга

По данным следствия причиной конфликта стал долг. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске завели уголовное дело на 22-летнего парня, убившего коллегу из-за долга. Его обвиняют по статье 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вредя здоровью повлекшее смерть. Максимальное наказание, грозящее парню, — 15 лет тюрьмы.

— У молодого человека были долговые обязательства перед 31-летним потерпевшим. Вечером 23 июня мужчины встретились у одного из домов по улице Ученической, чтобы решить вопрос с задолженностью. И между ними произошла ссора, которая переросла в драку, — рассказали в региональном МВД.

В ходе драки, обвиняемый единожды ударил своего коллегу по голове и скрылся. Потерпевший же вернулся домой, лег спать, но больше не проснулся. Правоохранительные органы вызвал родственник погибшего.

По данным следствия мужчины работали вместе на одном предприятии и причиной конфликта стало то, что коллеги узнали о долге.

— В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, вину он не признал, — рассказали в региональном Следственном комитете.

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