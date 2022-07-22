«25 лет мы сюда не вернемся с аварийными ремонтами»: СГК о капремонте теплотрассы на улице Дмитрия Донского

Фото предоставлено пресс-службой СГК.

В этом году, по инвестиционной программе Сибирской генерирующей компании предстоит заменить 12 километров трубопровода на 20 участках - это в шесть раз больше, чем в 2021-м.

Инвестиции для обновления теплосетей стали возможны после того, как федеральное правительство приняло решение отнести Новосибирск к ценовой зоне теплоснабжения. Главная цель проекта - восстановить обветшавшие трубы города-милионника и наладить надежное теплоснабжение.

СМИ и общественники налаживают контроль за ремонтом тепломагистралей в Новосибирске: на этой неделе провели рейд на первых объектах.

Капремонт теплотрассы идет, например, на пересечении улиц Дмитрия Донского и Дачной.

За 5 лет трубы в этом месте ремонтировали 7 раз - теплосеть прокладывали еще в 1972 году. Она обеспечивает теплом 117 зданий, в числе которых 89 жилых домов и 15 социальных объектов: детские сады, школы и дом престарелых.

Работы на теплотрассе разделили на 3 этапа - на втором меняли трубы под автодорогой по Дачной улице, поэтому избежать перекрытия движения не получилось. Теплоэнергетики организовали пути объезда участка ремонта. Второй этап позади и сегодня дорога работает.

Как рассказал начальник 4-го района тепловых сетей теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Сергей Боровских, сейчас рабочие выполнили 74% от общего объема ремонта. Из запланированных 380 метров трубы заменили 290. Сейчас наносят тепловую изоляцию.

- 25 лет мы сюда не вернемся для аварийного ремонта, - уверен Боровских. Главной трудностью капремонта на этом участке он назвал стесненность и наличие смежных коммуникаций, но они не должны повлиять на перенос сроков по окончанию работ.

- Магистраль проходит непосредственно между домами и пересекает 29 электрических кабелей, из-за чего происходят постоянные повреждения. Там сложнее выполнять земляные работы, поэтому может потребоваться больше времени, чем запланировано.

Переложить теплотрассу на перекрестке улиц Дмитрия Донского и Дачной должны к 19 августа, а монтаж трубы закончат к 10 августа.