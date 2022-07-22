В Новосибирской области до конца года пройдет 2000 ярмарок

В Новосибирской области в 2022 году запланировано проведение более 2000 ярмарочных мероприятий. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За первые пять месяцев 2022 года в Новосибирской области темп роста оборота розничной торговли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил104, 6%. А по обороту общественного питания — 118%. Об этом сообщил замминистра и начальник управления по по регулированию потребительского рынка и сферы услуг министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин.

— Сегодня во многих отраслях наблюдается стабильный рост, и это не может не радовать. Задача Правительства региона — поддерживать предпринимателей, местных товаропроизводителей и создавать комфортные условия для ведения бизнеса. Хочу отметить персональный подход к разработке мер поддержки малого и среднего предпринимательства — к примеру, наш региональный минпромторг был единственным в России, кто после новогодних праздников поддержал приостановившие работу детские развлекательные центры, разработал и успешно реализовал финансовые меры поддержки и компенсации. Мы работаем с разного рода отраслевыми сообществами, сейчас к нам обратились кинотеатры — и мы ведём диалог, — отметил замминистра Максим Останин.

В Новосибирской области действует ведомственная целевая программа «Развитие торговли на территории Новосибирской области». Она направлена на создание условий для обеспечения рынков сбыта сельхоз продукции, сырья и продовольствия, производимых в Новосибирской области и России, и обеспечения жителей области товарами первой необходимости, а также улучшению условий жизни на селе. Сегодня в рамках программы «11 км» выплачено уже 90 субсидий хозяйствующим субъектам для поддержки торговли в отдалённых районах области. Благодаря такой компенсации транспортных затрат, получатели субсидий обслуживают 484 населённых пункта.

На территории региона также созданы все условия для реализации излишков продовольствия населением, фермерскими хозяйствами и личными подворьями. На розничных рынках, ярмарках и в специально отведенных местах местным товаропроизводителям ежемесячно предоставляется в среднем около 4, 0 тыс. Торговых мест. В Новосибирской области в 2022 году запланировано проведение более 2000 ярмарочных мероприятий, в том числе 17 оптово-розничных универсальных ярмарок в сельских районах области.

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