МФЦ Новосибирской области усовершенствовали стандарты обслуживания

Сейчас обслуживание заявителей идет через электронную очередь по талонам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

МФЦ Новосибирской области продолжают совершенствоваться. Сейчас обслуживание заявителей идет через электронную очередь по талонам. Для удобства посетителей вносятся уточнения, определяющие способы получения талона, условия замены услуги, указанной в нем, а также основания для аннулирования талона. Внесение изменений в Стандарт обслуживания поддержало региональное правительство.

— Уточнения необходимы для нивелирования конфликтных ситуаций в работе с заявителями. Мы нацелены на улучшение качества обслуживания заявителей, и для того, чтобы получение услуги было комфортным, — отметил замминистра экономического развития региона Виталий Шовтак.

Согласно последним изменениям, заявитель может получить то количество услуг, которое указано в талоне. Однако заменить в талоне одну услугу на другую нельзя. Исключением может стать случай, когда необходимая заявителю услуга соответствует времени услуги, указанной в талоне. В талоне указывается ФИО заявителя, поэтому его нельзя передать другому человеку.

Еще одно уточнение касается порядка вызова за получением услуги — заявитель трижды приглашается в окно обслуживания — два раза подряд и третий раз не более чем через 10 минут. Если заявитель не подходит после приглашений, то талон аннулируется.

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