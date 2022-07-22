Больше 1800 жителей 15 населенных пунктов Новосибирской области остались без света из-за урагана

В Новосибирске ураган оставил без света целый район. Фото: АО "РЭС".

В Карасукском районе Новосибирской области без электричества остались жители 15 населенных пунктов. Об этом рассказали в пятницу, 22 июля, в пресс-службе компании «Региональные электрические сети».

Вчерашний ураган оставил без света более 1800 человек. Отключилась 71 трансформаторная подстанция.

– Порывы ветра буквально сносили всё на своем пути – срывало крыши, падали деревья и даже опоры ЛЭП. Кроме того, ветками деревьев и сорванными кровельными материалами были повреждены провода на линиях электропередачи, – объяснили в компании.

Аварийные бригады всю ночь устраняли последствия урагана. Включить электричество в большинстве домов удалось только к 7 утра. Окончательно восстановить работу планируют до 17:00.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber