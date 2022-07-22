В Новосибирске продают загородный коттедж с гостевым домом-баней и собственным лесным участком

Дом находится в ДНТ «Ельцовка». Фото: БК Недвижимость

В Новосибирске выставили на продажу 7-комнатный коттедж с гостевым домом-баней и бильярдной. За загородный дом в ДНТ «Ельцовка» просят 68 миллионов рублей. За эту стоимость покупатель приобретет не только дом со всеми удобствами и гаражом на три машины, но и просторный участок, интегрированный в лесной пейзаж.

Гараж с автоматическими дверьми на три машины. Фото: БК Недвижимость

— Коттедж в экологически чистом районе всего в 15 минутах езды от города. Если вы устали от городского шума и суеты, то этот дом точно для вас, — говорится в объявлении на сайте «БК Недвижимость».

Большой бильярдный зал на мансардном этаже. Фото: БК Недвижимость

В доме 3 этажа, его площадь более 400 квадратов. К коттеджу прилегает облагороженный лесной участок в 15 соток с освещенными прогулочными дорожками и идеально подобранным ландшафтным дизайном. Кроме того, на территории есть гостевой дом-баня в 66 квадратов, полностью обустроенный для дружеских посиделок и уютных вечеров на просторной веранде перед камином.

Просторная веранда с камином в гостевом доме. Фото: БК Недвижимость

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер