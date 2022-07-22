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Происшествия22 июля 2022 8:48

В Новосибирске судят заключенного, который создал банду закладчиков

Подсудимый координировал наркобизнес через интернет
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Заключенный организовал наркобизнес не выходя из камеры

Заключенный организовал наркобизнес не выходя из камеры

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске осужденный наркоторговец вновь организовал бизнес, находясь за решеткой. Очередное уголовное дело 25-летнего подсудимого поступило в прокуратуру Заельцовского района.

Мужчина был осужден за сбыт наркотиков в 2018 году и отбывал наказание в ИК №18. По данным следствия, с июля 2021 года по ноябрь 2021 года осужденный организовал преступную группу для сбыта наркотиков через закладки.

- Находясь в камере, посредством сети интернет осужденный приобретал наркотические средства, его сообщники забирали наркотики в тайнике. С помощью популярного маркетплейса они находили покупателей и после перевода денег сообщали координаты тайника, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Заельцовского района Нина Лисицына.

Оперативники наркоконтроля МВД установили наблюдение, под видом покупателей осуществили проверочную закупку и задержали закладчиков. Те дали показания, следователи смогли доказать семь эпизодов: четыре покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере, два – в крупном размере, и еще два эпизода фактического сбыта наркотиков в крупном размере.

- Организатор преступной группы признал вину и заключил досудебное соглашение со следователями. Из смягчающих обстоятельств у подсудимого имеется ребенок, по месту жительства характеризуется положительно. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд, – прокомментировала Нина Лисицына.

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