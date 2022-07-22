В Новосибирске судят заключенного, который создал банду закладчиков

Заключенный организовал наркобизнес не выходя из камеры Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске осужденный наркоторговец вновь организовал бизнес, находясь за решеткой. Очередное уголовное дело 25-летнего подсудимого поступило в прокуратуру Заельцовского района.

Мужчина был осужден за сбыт наркотиков в 2018 году и отбывал наказание в ИК №18. По данным следствия, с июля 2021 года по ноябрь 2021 года осужденный организовал преступную группу для сбыта наркотиков через закладки.

- Находясь в камере, посредством сети интернет осужденный приобретал наркотические средства, его сообщники забирали наркотики в тайнике. С помощью популярного маркетплейса они находили покупателей и после перевода денег сообщали координаты тайника, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Заельцовского района Нина Лисицына.

Оперативники наркоконтроля МВД установили наблюдение, под видом покупателей осуществили проверочную закупку и задержали закладчиков. Те дали показания, следователи смогли доказать семь эпизодов: четыре покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере, два – в крупном размере, и еще два эпизода фактического сбыта наркотиков в крупном размере.

- Организатор преступной группы признал вину и заключил досудебное соглашение со следователями. Из смягчающих обстоятельств у подсудимого имеется ребенок, по месту жительства характеризуется положительно. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд, – прокомментировала Нина Лисицына.

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