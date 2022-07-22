Разбуженный новосибирец порезал гостя за громкую музыку

Молодой подсудимый набросился на гостя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске осудили 24-летнего управляющего супермаркета за нападение на земляка с ножом. Конфликт случился в ноябре 2020 года в доме на улице Фадеева.

Земляки из Каргата решили встретиться в Новосибирске – отмечать пошли в сетевой мясной ресторан. После этого 34-летний потерпевший с беременной женой поехали в гости к подсудимому с девушкой. К ним присоединились еще две девушки. Вся компания продолжила вечеринку.

После полуночи нетрезвый подсудимый лег спать и проснулся от громкой музыки. Он позвал потерпевшего и внезапно взял его в захват, проведя удушающий прием. 34-летний потерпевший с женой решили уйти, но хозяин квартиры нагнал гостя у лифта и два раза ударил ножом в спину в область груди. Жена потерпевшего вызвала «скорую», его увезли в больницу. Дело было возбуждено по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью с использованием оружия".

- Потерпевший защищался и пытался схватить нож, получив порезы. Во время обыска следователи обнаружили в квартире чехол от ножа. 24-летний подсудимый вину не признал, сперва говорил, что не подходил к потерпевшему, затем стал объяснять все самообороной, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Калининского района Виолетта Вельш.

Ранее мужчина не был судим, характеризовался удовлетворительно. Суд назначил два года лишения свободы в колонии общего режима, приговор в законную силу не вступил.

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