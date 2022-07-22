В МЧС предупредили о ливнях и грозах в Новосибирской области.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Из-за погодных условий в Новосибирской области повышаются риски возникновения происшествий. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
- В Новосибирской области на ближайшую неделю синоптики прогнозируют грозы, сильные дожди и порывы ветра. Специалисты МЧС России предупреждают о возможном возникновении происшествий и нарушения жизнедеятельности людей из-за непогоды, - отметили в публикации.
Из-за этого могут произойти повреждения или обрывы линий связи и электропередач, а также обрушение шатких конструкций и срывы кровли.
- Ожидаемые погодные условия могут стать причиной травмирования людей и спровоцировать ДТП, - добавили в МЧС.
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