В МЧС предупредили о ливнях и грозах в Новосибирской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из-за погодных условий в Новосибирской области повышаются риски возникновения происшествий. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

- В Новосибирской области на ближайшую неделю синоптики прогнозируют грозы, сильные дожди и порывы ветра. Специалисты МЧС России предупреждают о возможном возникновении происшествий и нарушения жизнедеятельности людей из-за непогоды, - отметили в публикации.

Из-за этого могут произойти повреждения или обрывы линий связи и электропередач, а также обрушение шатких конструкций и срывы кровли.

- Ожидаемые погодные условия могут стать причиной травмирования людей и спровоцировать ДТП, - добавили в МЧС.

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