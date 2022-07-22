Председатель СКР Бастрыкин поручил срочно возбудить уголовное дело после проверки высказывания Пироговой

На депутата поручили завести уголовное дело. Фото: соцсети Хельги Пироговой.

В пятницу, 22 июля, председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил срочно возбудить уголовное дело после высказываний новосибирского депутата Хельги Пироговой. Об этом рассказали в СК России.

– По результатам проверки, организованной по факту высказываний депутата совета депутатов города Новосибирска Хельги Пироговой, незамедлительно возбудить уголовное дело, – передают в СК.

Поручение передали исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову. Расследование контролируют в центральном аппарате следственного комитета.

Напомним, на Хельгу Пирогову уже завели дело по административной статье о дискредитации ВС РФ.

Ранее Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении Хельги Пироговой после ее поста про погибших российских военных.

Советник главы ДНР Ростислав Антонов также жестко высказался по поводу скандала с Пироговой. Он заявил, что депутатше нравится играть ведущую роль в этом «дурном шоу».

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