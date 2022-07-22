В Новосибирске женщина с особенностями развития ушла полить цветы и не вернулась

В Новосибирске пропала женщина с особенностями развития. Фото: Лиза Алерт.

В Новосибирске с 16 июля ищут 34-летнюю Оксану Осипову. Женщина с особенностями физиологического и психологического развития могла заблудиться в городе. В последний раз ее видели в Дзержинском районе. Об этом в пятницу, 22 июля, рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

– Семья находилась на даче. Женщина поехала в город, чтобы полить цветы и проверить квартиру. Сказала, что вернется. Должна была вернуться в день пропажи. Не появилась, – рассказала КП-Новосибирск руководитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

После полуночи телефон отключился. Связи с родными у Оксаны нет. 17 июля ее видели в городе, она ехала в общественном транспорте.

Оксана 167 сантиметров ростом, с темно-русыми волосами и голубыми глазами. Предположительно, была одета в черные леггинсы, синюю майку и черные кроссовки.

Всех, кто знает что-либо о местоположении Оксаны Осиповой, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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