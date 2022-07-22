В Новосибирской области в 2023 году отремонтируют дорогу на Астородым

Дорогу на Астородым в Карасукском районе отремонтируют в 2023 году. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2023 году отремонтируют дорогу на Астородым в Карасукском районе Новосибирской области. Об этом сообщили в ТУАД.

- В планах отремонтировать дорогу «17 км а/д «Н-1029» - Астродым» в Карасукском районе на участке с 3 по 5 километр, - рассказали в Территориальном управлении автомобильных дорог НСО.

Эта дорога щебеночная. Ее общая протяженность составляет более восьми километров.

- По проекту там уложат новый щебень, укрепят обочины и установят новые дорожные знаки, - отметили в ТУАД.

Ремонт необходим, поскольку некоторые участки дороги находятся в плохом состоянии.

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