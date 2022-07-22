В Новосибирской области в 2023 году отремонтируют дорогу на Астородым

Дорогу на Астородым в Карасукском районе отремонтируют в 2023 году.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В 2023 году отремонтируют дорогу на Астородым в Карасукском районе Новосибирской области. Об этом сообщили в ТУАД.
- В планах отремонтировать дорогу «17 км а/д «Н-1029» - Астродым» в Карасукском районе на участке с 3 по 5 километр, - рассказали в Территориальном управлении автомобильных дорог НСО.
Эта дорога щебеночная. Ее общая протяженность составляет более восьми километров.
- По проекту там уложат новый щебень, укрепят обочины и установят новые дорожные знаки, - отметили в ТУАД.
Ремонт необходим, поскольку некоторые участки дороги находятся в плохом состоянии.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер