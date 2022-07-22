В Новосибирской области жена убила мужа, воткнув ему нож в спину

Под Новосибирском жена убила мужа, вонзив ему нож в спину. Фото: СУ СК РФ по НСО.

В городе Болотном 43-летняя женщина вонзила нож в спину мужа после ссоры. Тот погиб на месте. Об этом рассказали в пятницу, 22 июля, в следственном управлении СК России по Новосибирской области.

Трагедия произошла в доме на улице Четный парк вечером 20 июля. Подозреваемая выпивала со своим супругом, и они поссорились. В разгаре конфликта женщина схватила длинный кухонный нож и воткнула его в спину мужа, но убивать его не хотела. Осознав, что тот не дышит, она сама вызвала полицию и скорую помощь.

Прямо на месте преступления женщину задержали сотрудники отдела МВД России по Болотнинскому району, добавили в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области. Затем подозреваемую отвезли к следователю.

На вдову завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. За это ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Сейчас следователи собирают улики. Скоро подозреваемую арестуют.

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