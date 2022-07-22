В Новосибирской области закрыли список кандидатов на довыборы в Заксобрание региона

В Новосибирской области завершили прием заявок на довыборы в Заксобрание. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирской области завершили прием заявлений кандидатов в депутаты на довыборы в Заксобрание региона. Об этом сообщает «Новая Сибирь».

Депутатов выбирают на округ № 4 – Барабинский и Здвинский районы, и № 10 – Коченевский район и часть Чулымского.

На округ № 4 претендуют Виталий Новоселов из партии «Единая Россия», самовыдвиженцы Евгений Гутов и Константин Терещенко, Сергей Зарембо из КПРФ, Надежда Приходько из партии «Новые люди», Лариса Путина – «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», Руслан Федореев из ЛДПР, а также Андрей Филимошкин из партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».

В кандидаты на округ № 10 зарегистрировались Андрей Биль из «Единой России», Наталья Пинигина из партии «Новые люди», Антон Перевалов из ЛДПР, Эдуард Кожемякин из «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», Вячеслав Василенко из партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», а также Алексей Бердников из КПРФ.

Выборы пройдут с 9 по 11 сентября.

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