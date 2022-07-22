Мэрия подарила новосибирским спасателям катер-аэролодку

Новосибирские спасатели получили в подарок катер-аэролодку. Фото: пресс-служба мэрии Новосибирска
На вооружение новосибирских спасателей МАСС поступил катер-аэролодка. Об этом рассказали в мэрии.
В четверг, 21 июля, мэр Анатолий Локоть побывал на базе аварийно-спасательного отряда «Приморский», который работает на Новосибирском водохранилище. Сотрудники МАСС показали градоначальнику новое транспортное средство.
В ходе проверки мэр убедился в том, что все спасательные посты действуют, а лодки выставлены на воду.
- Летом особое внимание уделяется обеспечению безопасности людей на воде, - отметил Анатолий Локоть.
Как рассказал начальник МАСС города Новосибирска Дмитрий Фокин, новая лодка появилась у них две недели назад. Ее приобрел муниципалитет.
- У нее чешуйчатое пластиковое дно. Это специальное плавательное средство. Сейчас лодку проверяют – проводят техосмотр, смотрят на ходовые качества. После этого ее поставят на регистрационный учет, - заявил Дмитрий.
Аэролодку будут использовать в период межсезонья. Она с легкостью пересечет покрытую льдом водную поверхность, что не по силам обычной лодке.
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