Мэрия подарила новосибирским спасателям катер-аэролодку

Новосибирские спасатели получили в подарок катер-аэролодку. Фото: пресс-служба мэрии Новосибирска

На вооружение новосибирских спасателей МАСС поступил катер-аэролодка. Об этом рассказали в мэрии.

В четверг, 21 июля, мэр Анатолий Локоть побывал на базе аварийно-спасательного отряда «Приморский», который работает на Новосибирском водохранилище. Сотрудники МАСС показали градоначальнику новое транспортное средство.

В ходе проверки мэр убедился в том, что все спасательные посты действуют, а лодки выставлены на воду.

- Летом особое внимание уделяется обеспечению безопасности людей на воде, - отметил Анатолий Локоть.

Как рассказал начальник МАСС города Новосибирска Дмитрий Фокин, новая лодка появилась у них две недели назад. Ее приобрел муниципалитет.

- У нее чешуйчатое пластиковое дно. Это специальное плавательное средство. Сейчас лодку проверяют – проводят техосмотр, смотрят на ходовые качества. После этого ее поставят на регистрационный учет, - заявил Дмитрий.

Аэролодку будут использовать в период межсезонья. Она с легкостью пересечет покрытую льдом водную поверхность, что не по силам обычной лодке.

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