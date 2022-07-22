Новосибирские водители рассказали об опыте заправки на нелегальных АЗС

В Новосибирске все чаще появляются нелегальные заправки. Фото: АСТ-54.
В Новосибирске открывают все больше нелегальных АЗС. Горожане признались, что иногда заправляются в таких точках на улицах Военная и Автогенная. Об этом очевидцы рассказали в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
– Заправка на базе контейнера относительно недавно открылась в «яме» на Военной напротив ТРЦ «Аура», – сообщили подписчики группы.
Побывавшие на таких заправках новосибирцы в комментариях поделились опытом. Они отметили, что хоть это и дешевле, но бензин у нелегалов плохого качества. Некоторые очевидцы высказались, что бензин пахнет растворителем, и качество у него не выше 80.
– У меня на любом 95 тишина, а с этих такой стрекот клапанов, будто сейчас вылетят, – рассказывает один из водителей в комментариях.
В группе провели опрос, и 75% опрошенных высказались, что не заправляются в незаконных местах.
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