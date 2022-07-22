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Общество22 июля 2022 4:24

Новосибирского протоирея Александра Новопашина наградили орденом Дружбы

Указ выпущен президентом России
Анастасия ХРОМЫХ
Протоирея Александра Новопашина из Новосибирска наградили орденом Дружбы. Фото: Кирилл НОВОПАШИН

Протоирея Александра Новопашина из Новосибирска наградили орденом Дружбы. Фото: Кирилл НОВОПАШИН

Настоятель новосибирского собора Александра Невского отец Александр Новопашин награжден орденом Дружбы. Об этом сообщили в Новосибирской митрополии.

- В своем указе президент России Владимир Путин отметил, что награду Александр Новопашин получил за большой вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных и культурных традиций, а также за многолетнюю плодотворную деятельность, - уточнили в публикации.

Протоирей известен как сектовед, публицист и кинорежиссер.

Как ранее писала КП-Новосибирск, Александр Новопашин собирается снять фильм про бездомных. Он уже снял две кинокартины – «Меня это не касается» о проблеме наркомании, а также «Рядом с нами» про экстремистские движения в РФ.

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