Большой двор на ОбьГЭСе отремонтируют по федеральной и муниципальной программам

В Новосибирске отремонтируют большой двор возле 5 домов. Фото: Мэрия Новосибирска.

В Советском районе Новосибирска отремонтируют большой двор возле пяти многоэтажных домов. Ремонт дворовой территории домов № 16 и № 16а по улице Абаканской, а также домов № 15 и № 15а на улице Варшавской проведут по федеральной программе. По муниципальной программе отремонтируют территорию возле дома № 11 по наказу избирателей. Как сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска, мэр города Анатолий Локоть проконтролировал качество выполнения работ во время выездного совещания.

– В этом дворе стыкуются объекты, ремонт на которых идет по двум разным программам – федеральной «Формирование комфортной городской среды» и муниципальной «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска», – рассказал Анатолий Локоть.

С подрядчиками обсудили необходимость быстро решать пограничные вопросы и стыковочные моменты.

Анатолий Локоть лично контролирует ход строительства. Фото: Мэрия Новосибирска.

– Необходимо также учесть интересы жителей соседних домов, которые не вошли в программу ремонта дворов, и сделать разуклонку таким образом, чтобы талая и дождевая вода не текла к их домам, – акцентировал внимание градоначальник.

В общем дворе установят скамейки и урны, отремонтируют тротуары, обустроят дворовые проезды, парковки и пешеходные дорожки. Условия программы предполагают софинансирование – в случае с домами № 15 и № 15а на улице Варшавской вклад жителей составил около 80 тысяч рублей.

За лето 2022 года в Новосибирске обновят 205 объектов – на 28 больше, чем в прошлом году. Из них по муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 200 миллионов рублей проведут работы в 107 дворах из программы наказов депутатам горсовета.

Ещё 24 двора обустроят в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». На эти цели из федерального, областного и городского бюджетов выделят 155 миллионов рублей.

Из бюджета Новосибирской области городу выделили дополнительные средства на исполнение наказов избирателей депутатам Заксобрания региона. Общий объем выделенных средств из области и муниципалитета – 210 миллионов рублей. На эти средства приведут в порядок 74 объекта.

Все работы завершат до конца лета.

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