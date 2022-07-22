Новосибирцам показали новый дизайн информационных наклеек в общественном транспорте

Новосибирцам представили новый вариант информационных наклеек в автобусах. Фото: Комфортный регион.
В Новосибирске представили новый пробный дизайн навигационных наклеек для общественного транспорта. Об этом сообщили в Telegram-канале группы урбанистов «Комфортный регион».
Глава «Новосибгортранса» Роман Дронов показал новосибирским активистам недавно разработанный дизайн внутренних наклеек в автобусе.
– Назвать это дизайном довольно сложно. Постарались указать на явные недочёты и ошибки, – рассказали урбанисты.
Синяя рамка, красные полосы и странная форма углов объявлений смутили новосибирцев. В комментариях горожане предложили пригласить студентов архитектурных вузов для разработки дизайна.
Новый вариант навигации в автобусах пока не согласован. «Новосибгортранс» согласился рассмотреть другие предложения.
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