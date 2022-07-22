Новосибирцам показали новый дизайн информационных наклеек в общественном транспорте

Новосибирцам представили новый вариант информационных наклеек в автобусах. Фото: Комфортный регион.

В Новосибирске представили новый пробный дизайн навигационных наклеек для общественного транспорта. Об этом сообщили в Telegram-канале группы урбанистов «Комфортный регион».

Глава «Новосибгортранса» Роман Дронов показал новосибирским активистам недавно разработанный дизайн внутренних наклеек в автобусе.

– Назвать это дизайном довольно сложно. Постарались указать на явные недочёты и ошибки, – рассказали урбанисты.

Синяя рамка, красные полосы и странная форма углов объявлений смутили новосибирцев. В комментариях горожане предложили пригласить студентов архитектурных вузов для разработки дизайна.

Новый вариант навигации в автобусах пока не согласован. «Новосибгортранс» согласился рассмотреть другие предложения.

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