Мэр Новосибирска объяснил появление цыган в аварийных бараках в Ленинском районе

Мэр Новосибирска прокомментировал появление цыган в аварийных бараках в Ленинском районе. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Жители Ленинского района Новосибирска жалуются на цыган, которые обитают в бараках. Во время «Часа прессы», который состоялся 21 июля, мэр города Анатолий Локоть прокомментировал ситуацию.

Люди незаконно заселились в два аварийных барака, расположенных в 1-ом Петропавловском переулке. Новосибирцы негодуют, почему администрация не отключила свет и воду в бесхозных зданиях.

- Эти двухэтажные деревянные дома находятся в зоне ответственности строительной организации, с которой мы некоторое время назад заключили договор по программе «Развития застроенных территорий». Насколько мне известно, не все квартиры там освободили. То есть не всех еще расселили. Видимо, в этом на сегодняшний день заключается трудность, - высказался градоначальник.

Суть в том, что аварийные здания должны снести. Людей же заселят в новые квартиры.

Анатолий Локоть отметил, работа в этом направлении идет полным ходом.

- Соответствующие указания мы направили строительной организации, - добавил мэр.

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