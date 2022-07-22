Мэр Новосибирска объяснил появление цыган в аварийных бараках в Ленинском районе

Мэр Новосибирска прокомментировал появление цыган в аварийных бараках в Ленинском районе.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Жители Ленинского района Новосибирска жалуются на цыган, которые обитают в бараках. Во время «Часа прессы», который состоялся 21 июля, мэр города Анатолий Локоть прокомментировал ситуацию.
Люди незаконно заселились в два аварийных барака, расположенных в 1-ом Петропавловском переулке. Новосибирцы негодуют, почему администрация не отключила свет и воду в бесхозных зданиях.
- Эти двухэтажные деревянные дома находятся в зоне ответственности строительной организации, с которой мы некоторое время назад заключили договор по программе «Развития застроенных территорий». Насколько мне известно, не все квартиры там освободили. То есть не всех еще расселили. Видимо, в этом на сегодняшний день заключается трудность, - высказался градоначальник.
Суть в том, что аварийные здания должны снести. Людей же заселят в новые квартиры.
Анатолий Локоть отметил, работа в этом направлении идет полным ходом.
- Соответствующие указания мы направили строительной организации, - добавил мэр.
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