Пробки в Новосибирске 22 июля 2022 года: сложно проехать по улице Петухова

Рассказываем о пробках в Новосибирске на утро 22 июля 2022 года.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске 22 июля 2022 года: затруднен въезд на Октябрьский мост. На правом берегу заторы на улицах Большевистская и Кирова. Об этом сообщает «2ГИС».
Движение затруднено на площади Труда, улицах Широкая и Станционная. Также водители встали на перекрестке с улицей Невельского. Трудно проехать по улице Порт-Артурской и по кольцу площади Кирова.
ДТП осложнили ситуацию на разъезде Иня, а также на левом берегу: на улицах Петухова, Троллейной и Александры Плотниковой.
Уровень пробок на утро 22 июля 2022 года в Новосибирске достиг 2-х баллов.
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