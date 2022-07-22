Пробки в Новосибирске 22 июля 2022 года: сложно проехать по улице Петухова

Рассказываем о пробках в Новосибирске на утро 22 июля 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 22 июля 2022 года: затруднен въезд на Октябрьский мост. На правом берегу заторы на улицах Большевистская и Кирова. Об этом сообщает «2ГИС».

Движение затруднено на площади Труда, улицах Широкая и Станционная. Также водители встали на перекрестке с улицей Невельского. Трудно проехать по улице Порт-Артурской и по кольцу площади Кирова.

ДТП осложнили ситуацию на разъезде Иня, а также на левом берегу: на улицах Петухова, Троллейной и Александры Плотниковой.

Уровень пробок на утро 22 июля 2022 года в Новосибирске достиг 2-х баллов.

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