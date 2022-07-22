Новосибирск занял четвертое место в рейтинге самых опасных российских городов

Новосибирск занял четвертое место в рейтинге самых опасных городов России. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Сервис Numbeo опубликовал рейтинг самых опасных городов Восточной Европы в середине 2022 года. В 10-ку вошли четыре города России, среди которых есть и Новосибирск.

Если рассматривать только российские города, то Новосибирск занял четвертое место. В нем индекс преступности составляет 46,9, а индекс безопасности – 53,1.

Столицу Сибири обогнали Екатеринбург (индекс преступности 47,1), Уфа (51,4) и Ростов-на-Дону (52,3).

В международном рейтинге самых опасных городов Восточной Европы Новосибирск занимает 10 место. Лидером стал румынский город Крайова, где индекс преступности составляет 60,2.

Ранее КП-Новосибирск писала, что Новосибирск занял последнее место в рейтинге самых «умных» городов.

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