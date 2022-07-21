Черепа и портреты артистов: тату-мастер рассказал, что чаще всего набивают себе новосибирцы

Новосибирцы часто набивают портреты любимых артистов. Фото: "Горсайт"

Татуировки в современном мире уже давно стали популярным способом самовыражения. Многие люди набивают себе какие-либо символы с особым значением или просто красивые изображения. А некоторые решаются даже набить себе портрет любимого актера или музыканта. Тату-мастер рассказал, что именно чаще всего набивают себе новосибирцы.

— Черепа — самая востребованная картинка. Девушки чаще выбирают львиц и тигриц, почему-то. Хотя это уже прошлый век, я часто отговариваю. Сейчас популярен реализм — лица, статуи, что-то такое. Мальчики выбирают черепа, пистолеты — такой gangsta style, — рассказал изданию «Горсайт» тату-мастер Сергей Гребеньщиков.

При этом, некоторые новосибирцы решили увековечить у себя на теле образы любимых артистов. Так, среди татуировок новосибирцев встречаются портреты Анатолия Цоя, Юры Шатунова, Сергея Бодрова, Михаила Круга и Юрия Клинских — основателя группы «Сектор газа».

Самое популярное место на теле для татуировки — руки, предплечья. Хотя, по словам мастера, ему встречались и клиенты, которые хотели тату на интимных местах.

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