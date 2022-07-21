Сибиряк погасил долги своей матери, чтобы получить квартиру в наследство

Житель поселка Мошково в Новосибирской области оплатил долги своей матери перед банком. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Житель поселка Мошково в Новосибирской области оплатил долги своей матери перед банком, когда не смог оформить квартиру в наследство.

— В отделении судебных приставов находилось несколько исполнительных производств о взыскании с местной жительницы задолженности в размере 890 тысяч рублей. Приставы наложили запрет на регистрационный действия в отношении недвижимого имущества женщины, а ежемесячные удержания снимались с ее пенсии, — рассказали в УФССП по Новосибирской области. — В начале года исполнительное производство прекратили после смерти сибирячки.

Однако, когда ее сын начал оформлять наследство, выяснилось, что с доставшейся ему квартирой он не может ничего делать из-за запрета. Тогда мужчина полностью погасил долг своей матери.

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