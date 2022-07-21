Следственный комитет не нашел признаков преступления в смерти ученого Колкера

Следственный комитет не усмотрел в смерти новосибирского физика-лазерщика Дмитрия Колкера признаков преступления. Фото: соцсети

Следственный комитет не усмотрел в смерти новосибирского физика-лазерщика Дмитрия Колкера признаков преступления. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил правозащитник Павел Чиков.

Сейчас заявление адвоката Колкера передали для рассмотрения в ФСБ, а его копию — в Генпрокуратуру.

Напомним, Дмитрия Колкера задержали по подозрению в госизмене 30 июня. За день до этого он попал в больницу с терминальной стадией рака поджелудочной железы. Причиной задержания были названы лекции ученого в Китае на тему квантово-каскадных лазеров. 2 июля Дмитрий Колкер скончался. Его тело доставили в Новосибирске только спустя две недели после кончины в московской больнице. 19 июля в Крематории прошли похороны ученого.

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