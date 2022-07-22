Погода в Новосибирске на 22 июля 2022 года: снова дожди

Снова дождливый день.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Погода в Новосибирске на 22 июля 2022 года: снова будет дождливый день. Об этом сообщают синоптики.
— Ночью температура в городе составит +15…+17 градусов, днем — +21…+23. Будет облачно и недолгий дождь с грозой. Подует западный ветер с порывами до 17 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.
По Новосибирской области ночью и утром будут туманы, также ночью по северу будут ливни. Температура днем достигнет +21…+26 градусов.
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